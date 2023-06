Rebelión de mercenarios sobreexpuso fragilidad del régimen de Putin

Vladimir Putin no quedó bien parado. Eso no es un secreto a voces. Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos expresó en el programa de entrevistas de CBS News Face the Nation, que el levantamiento del ejército privado Wagner y su líder Yevgeny Prigozhin fue “un desafío directo a la autoridad de (Vladimir) Putin”, presidente ruso, afirmando que “plantea preguntas profundas, muestra grietas reales”.

Si pones esto en contexto, hace 16 meses, Putin estaba a las puertas de Kiev en Ucrania, buscando tomar la ciudad en cuestión de días, borrar el país del mapa. Ahora, ha tenido que defender Moscú, la capital de Rusia, contra un mercenario de su propia creación”.

Blinken indicó que no quería especular sobre adónde conducirían las “grietas emergentes”.

Expertos militares han dicho que el régimen del presidente ruso ha sufrido “daños sustanciales” como resultado de la rebelión.

Degradación

Los eventos mostraron la “degradación” de las reservas militares de Rusia, la erosión del monopolio de Putin sobre sus servicios de seguridad y la falta de experiencia de los reclutas que defienden las fronteras rusas, sustentó en un comunicado el Instituto para el Estudio de la Guerra.

Patricia Lewis, directora del programa de Seguridad Internacional en el grupo de expertos de Chatham House, dijo que Putin se ha “debilitado” por los acontecimientos en el país.

Mientras tanto, Ben Barry, investigador principal de guerra terrestre en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, expresó: “Estos eventos habrán sido de gran consuelo para el gobierno y el ejército ucranianos”.

Se atrinchera en Bielorrusia

El jefe de la compañía militar rusa Wagner se mudará a la vecina Bielorrusia como parte del acuerdo hecho por el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Los combatientes de Wagner abandonaron la ciudad sureña de Rostov-on-Don, donde comenzó su motín.

El domingo por la tarde, las tropas rusas estacionadas allí antes de la llegada anticipada de los mercenarios de Werner el sábado también se habían retirado de Moscú, y la gente invadió las calles y acudió en masa a los cafés.

El tráfico volvió a la normalidad y se eliminaron los controles de carretera y los puestos de control, pero la Plaza Roja permaneció cerrada a los visitantes. En las carreteras que conducen a Moscú, las cuadrillas repararon las carreteras destrozadas apenas unas horas antes presas del pánico.

Prigozhin y sus tropas no serán procesados, dice el Kremlin. A las tropas de Wagner que no respaldaron la revuelta se les ofrecerán contratos directamente con el ejército ruso.

Pero quedan dudas sobre el futuro de Wagner en general. El contratista militar ha desplegado fuerzas en varios países donde se cree que luchan por los intereses rusos.

El trato parece ser un arreglo “apresurado” diseñado para proteger a Prigozhin y salvaguardar su dinero y su familia, Phillips O'Brien, profesor de estudios estratégicos en la Universidad de St. Andrews en Escocia. “Lo que no sabemos es si salvó a Wagner”, escribió O'Brien en su boletín en línea.

No está claro cuántos de sus mercenarios vendrán con él a Bielorrusia, o cuántos se verán obligados ahora a firmar contratos con el ejército ruso”.

La televisión estatal rusa transmitió el domingo declaraciones del presidente Vladimir Putin expresando su confianza en los planes para Ucrania en una entrevista que parecía haber sido grabada antes de la revuelta abortada del sábado por el grupo de mercenarios Wagner.

Prigozhin acusó durante meses al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y al jefe del estado mayor general, Valery Gerasimov, de incompetencia y de retener municiones a sus combatientes mientras luchaban para tomar Bakhmut en Ucrania.

Wagner, cuyos hombres en Ucrania incluyen miles de exprisioneros reclutados de las cárceles rusas, se ha convertido en un negocio internacional con intereses mineros y combatientes en África y Medio Oriente.

Este mes, Prigozhin desafió las órdenes de firmar un contrato que ponía a sus tropas bajo el mando del Ministerio de Defensa. Lanzó la rebelión el viernes después de alegar que los militares habían matado a algunos de sus hombres en un ataque aéreo. El Ministerio de Defensa lo negó.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que la rebelión del grupo mercenario Wagner en Rusia “muestra que nadie tiene el control” y que hay “caos”.