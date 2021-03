Profesora venezolana creó orquesta en Santiago con 350 músicos migrantes y chilenos

Cansada de ver cómo el talento musical de decenas de inmigrantes se desperdiciaba a raíz de la falta de oportunidades laborales en Chile, una profesora de Música y directora de coro formó desde la nada una orquesta multicultural que hoy ya cuenta con 350 integrantes.

La gestora de la iniciativa fue la venezolana Ana Marvez (34) @anamarvez7 , quien tras su arribo al país encontró trabajo como secretaria en una escuela de arte donde pudo conocer de primera mano la realidad de sus compatriotas. “Tuve mucha suerte… Ese no era el caso con la mayoría de mis compañeros… Trabajando de cualquier manera que pudieran: como cajeros, niñeras, guardias de seguridad, porteros”, contó al portal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR), de acuerdo con lo recogido por Crónicas de Chile.

Me dije a mí misma: ‘esto no puede ser. Estos talentos se van a desperdiciar’. Como música, sé que si no tocas constantemente, sucede lo mismo que con los atletas: pierdes tus habilidades y los años de entrenamiento”, recordó.