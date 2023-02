Príncipe Harry muestra su preocupación por el riesgo que corre la Princesa Charlotte

En su más reciente libro "Spare", el título de la biografía de Harry, queda la evidencia de todo lo que tuvo que sufrir al ser el hermano del heredero al trono y todas las humillaciones por parte de su familia paterna.

También mencionó en las páginas de su libro sobre el momento en que el Rey Carlos III lo hizo dudar de que en realidad él era su padre, esto debido al romance que tuvo la Princesa Diana con un integrante de su equipo de seguridad.

Después de que el Príncipe Harry naciera, el en ese entonces Príncipe Carlos, le dijo a Lady Di que ya podía estar tranquilo, pues ya le había dado un heredero al trono y un "repuesto", estas palabras han sido difíciles de olvidar para Harry.

Pero a eso se suma todo lo que se ha revelado en los últimos años desde que él y Meghan Markle decidieron poner tierra de por medio entre ellos y la monarquía británica.

A través de una entrevista que hizo el Duque de Sussex para "The Telegraph" dejo conocer lo preocupado que se encuentra por los hijos del Príncipe William y Kate Middleton, pero se enfocó especialmente en la segunda hija de la pareja, la Princesa Charlotte, ya que no quiere que ella pase por lo mismo que el paso y quiere evitar que la hagan sentir como lo hicieron sentir a él, como un repuesto.

Aunque William y yo hemos hablado de eso una o dos veces, él me ha dejado muy claro que sus hijos no son mi responsabilidad, pero yo todavía siento una responsabilidad. De esos tres niños, al menos uno terminará como yo, siendo un repuesto. Eso duele y me preocupa" dijo.