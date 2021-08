Primera alcaldesa afgana: “Estoy sentada esperando a que vengan los talibanes y me maten”

La gran lucha de Zarifa Ghafari y por la que ha alcanzado notoriedad mundial, es la defensa de los derechos de las mujeres. Fue por eso que entró en la política y ahora, con 29 años, es la única mujer alcaldesa en Afganistán.

Pero ante la arremetida del talibán, que reducen a las mujeres a roles de la casa y cuidado de los hijos, ahora espera lo peor.

Su drama conmueve al mundo, porque Ghafari se encuentra en su localidad, Maidan Shahr, capital de la provincia de Vardak. La mujer está en su casa esperando que los rebeldes lleguen a matarla, según reseña AFP.

“Estoy sentada aquí esperando que vengan (los talibanes). No hay nadie que me ayude a mí ni a mi familia. Solo estoy sentada con ellos y mi esposo. Vendrán a por gente como yo y me matarán. No puedo dejar a mi familia. De todos modos, ¿a dónde iría?”, declaró visiblemente afectada por el momento en que enfrenta al medio inglés iNEWS

La joven es alcaldesa, desde 2018, de Maidan Shar, una ciudad de 50,000 habitantes situada en Wardak, a unos 50 kilómetros de Kabul. En 2020, Ghafari recibió el Premio Internacional a la Mujer de Coraje, otorgado por Estados Unidos a mujeres con “logros extraordinarios”.

Desde el sábado en Twitter ya había anunciado que estaba “lista para quedarse aquí hasta los últimos momentos de su vida”. Zarifa Ghafari ha sido objeto de amenazas de muerte e intentos de asesinato durante varios años.

En noviembre de 2020 su padre fue asesinado fuera de su casa, en Kabul, en aquel momento pensó que los talibanes eran responsables del asesinato como forma de presión para que renunciara como alcaldesa.

La situación que padece Zarifa Ghafari está causando reacciones internacionales, a medida que crece la preocupación por la situación de las mujeres en Afganistán.