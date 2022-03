Primer ministro de Perú no descarta que presidente proponga adelanto de elecciones

El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, no descartó que el presidente, Pedro Castillo, vaya a proponer un adelanto de elecciones generales frente a la grave crisis política que enfrenta al Ejecutivo con el Legislativo.

¿Estaba descartado (el adelante de elecciones generales? Yo no he dicho que estaba descartado ni que no estaba descartado. No he dicho eso. Yo lo que he dicho es a buen entendedor pocas palabras", dijo Torres en diálogo con la televisora estatal, TV Perú.