Presidentes y organizaciones desean la pronta recuperación de Trump

Después que se conociera la prueba positiva por Covid-19 del presidente Donald Trump y su esposa Melania, han sido numerosas las reacciones en el ámbito internacional.

El candidato presidencial demócrata Joe Biden , quien después de haber estado en el mismo escenario que Trump el martes por la noche, deseó a su rival político una pronta recuperación, “continuaremos orando por la salud y seguridad del presidente y su familia ” expresó a través de twitter.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020