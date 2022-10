Presidente de Perú niega "rotundamente" vínculos con Venezuela "para tener favores"

El presidente de Perú, Pedro Castillo, negó "rotundamente" este martes que tenga vínculos con Venezuela "para tener favores del entorno del Gobierno", tras ser preguntado acerca de si conversó con su homólogo Nicolás Maduro.

Quiero negar rotundamente el vínculo con el país de Venezuela para tener algunos favores del entorno del Gobierno. No lo he hecho y no lo haré porque lo que quiero es que la Justicia, la verdadera Justicia, demostremos la verdad ante el país", expresó Castillo a la prensa extranjera en Perú.