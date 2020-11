Presidente de Guatemala invocó Carta Democrática de la OEA ante crisis en su país

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, solicitó el domingo 22 de noviembre al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, invocar la Carta Democrática Interamericana debido a los sucesos “coordinados” de violencia ocurridos en los últimos días en la nación centroamericana y que “ponen en grave riesgo la institucionalidad democrática (…) así como el legítimo ejercicio del poder por parte de las autoridades democráticamente elegidas”.

A través de un comunicado, Giammattei repudió los hechos de violencia de los últimos días y manifestó que esa no es la vía para expresar el descontento de la población. A su juicio, más bien esos actos “no son sino un medio a través del cual grupos minoritarios buscan forzar un verdadero golpe de Estado”, por lo que sus acciones no le dejan opción al Ejecutivo para buscar ayuda en la comunidad internacional.

Indicó que el canciller guatemalteco, Pedro Brolo, coordina con la OEA para adoptar una serie de medidas que le permita establecer el diálogo con las partes y así asegurar el orden democrático-constitucional que rige en la nación centroamericana. En ese sentido, manifestó estar abierto a conversar de forma inclusiva con todos los sectores del país.

El sábado 21 de noviembre se registraron hechos de violencia en la sede del Congreso de Guatemala, cuando manifestantes llegaron a la sede del Poder Legislativo de ese país e incendiaron el edificio en una protesta para exigir la renuncia de Alejandro Giammattei luego que se aprobara el presupuesto para 2021 que no estaría contemplando un aumento de las partidas sociales y por el que se prevé un fuerte endeudamiento público, además que es considerado el más alto en la historia del país.

Durante esa acción fueron detenidas 37 personas.

El presupuesto fue aprobado por el Congreso -en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines- por un monto cercano a los 13.000 millones de dólares, donde la mayoría de los fondos a infraestructura con empresarios y deja de lado el combate a la pobreza y desnutrición infantil que afecta a casi el 50% de los niños menores de cinco años.

Adicionalmente, el Congreso aprobó prestamos por más de 3.800 millones de dólares para atender la pandemia por el nuevo coronavirus, aunque solo se ha invertido menos del 15% de esos recursos.

El vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, también sugirió al presidente Giammattei que renunciaran juntos por “el bien del país”.

“Por el bien del país le he pedido que presentemos juntos la renuncia al cargo”, dijo Castillo en un mensaje a la nación por redes sociales y enviado a periodistas en el grupo de Whatsapp de la vicepresidencia.

También pidió el domingo 22 de noviembre al Ministerio Público que investigue la quema de oficinas del Congreso pero también la represión policial.

Asimismo, aseguró que le comentó al presidente que «las cosas no están bien» y admitió que no tiene una buena relación con el mandatario. Castillo también dio un ultimátum al proponerle la renuncia ante el Congreso si no se corregía el rumbo.

Si llegaran a renunciar ambos gobernantes, el Congreso tendría que juramentar al canciller, Pedro Brolo.

Las protestas se volvieron a registrar en las calles de la Ciudad de Guatemala para reclamar la salida de Giammattei del puesto, aunque estas se hicieron de forma pacífica.

Desde el principio de su mandato, que inició en enero de 2019, Castillo y Giammattei han tenido diferencias que salieron a la luz el 29 de mayo cuando el vicepresidente reveló en la prensa una conversación en la que le reclamaba al jefe de Estado tomar decisiones erróneas ante la pandemia por la covid-19.

El manejo de la crisis por parte de Giammattei, un médico de 64 años, ha sido duramente criticado por la oposición política y sectores sociales que denuncian carencias en los hospitales y deficiencias para atender a los grupos afectados por los confinamientos.

A principios de 2020, Alejandro Giammattei rompió relaciones con la administración de Nicolás Maduro dos días después de asumir el cargo de presidente. Antes de asumir, había anunciado su respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.

La Carta Democrática Interamericana, vigente desde 2001, fue creada para reforzar “los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa» y además tiene la facultad de que se pueden tomar las sanciones y medidas que se consideren adecuadas contra un Estado Miembro que sufran rupturas institucionales.AFP