Presentan un proyecto de ley para proteger derecho al aborto en Puerto Rico

Un grupo de senadores presentó este viernes un proyecto de ley para proteger el derecho al aborto en Puerto Rico, tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular la protección del mismo vigente desde 1973.

El Proyecto 929 busca crear la Ley para la Protección de los Derechos Reproductivos de las Mujeres y de las Personas Gestantes, según el comunicado publicado por una de las autoras, la senadora Irma Rivera Lassén.

La medida pretende ratificar, defender y codificar mediante ley el derecho al aborto reconocido al amparo del derecho a la intimidad contenido en la Constitución de Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a Estados Unidos.

Fue presentado por ocho senadores de los partidos Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Partido Popular Democrático (PPD).

"En el día de hoy se supo oficialmente la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sin embargo, el estado de derecho en Puerto Rico sigue siendo que el aborto es legal para proteger la vida y salud de las mujeres y personas gestantes", explicó Rivera Laasén.

La senadora del MVC aseguró que mediante este proyecto quieren "darle seguridad a ese estado de derecho, que no se menoscaben sus derechos sexuales y reproductivos".

"Que no se confunda nadie, no hay crisis legal, no hay crisis de abortos realizados sin reglamentación, pero tampoco hay miedo a defender nuestros derechos. No podemos retroceder al pasado de dolor y sangre de quienes no pudieron tener un aborto seguro", subrayó.

Por su parte, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, del PIP, denunció que la determinación del Supremo es "el anticipo de otras iniciativas para menoscabar más derechos humanos y civiles".

"En ese escenario es imperativo que desde la Asamblea Legislativa se escuchen las voces que creemos en la defensa de esos derechos, y eso es lo que representa esta medida", agregó.

La medida también fue radicada hoy en la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

En Puerto Rico, existe el derecho al aborto desde 1902 y el caso Pueblo contra Duarte Mendoza, resuelto en 1980, ató directamente el derecho al aborto con el derecho constitucional a la intimidad.

Sin embargo, el Senado de Puerto Rico aprobó el pasado 21 de junio un proyecto de ley que restringe el derecho al aborto a partir de las 22 semanas de gestación.

Este proyecto, que ha despertado gran controversia y rechazo en la isla, será estudiado en vistas públicas en la Cámara de Representantes el próximo agosto.

Tras la decisión del Supremo estadounidense y el proyecto de ley aprobado por el Senado local, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dejó este viernes en manos de la Legislatura regular el derecho al aborto y pidió "escuchar a todos los sectores".

Nueve estados de los 50 que componen EE.UU. prohibieron la interrupción del embarazo este mismo viernes, nada más conocerse la decisión del Tribunal Supremo, mientras otros estados podrían hacerlo en el corto plazo.