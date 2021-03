Presentan proyecto de ley para que Puerto Rico sea admitido como estado de EE. UU.

El congresista por Florida, Darren Soto, presentó el martes junto a Jenniffer González, representante puertorriqueña ante el Congreso estadounidense, y el gobernador, Pedro Pierluisi un acta de admisión de Puerto Rico como un estado federado de Estados Unidos.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, recurrió a su cuenta en Twitter para destacar la iniciativa, que contará con una medida paralela presentada en el Senado por parte de Martin Heinrich, legislador por el estado de Nuevo México.

Esta acta de admisión establece un plan de trabajo y que el Congreso ratifique con su voto la admisión de Puerto Rico al estado de la unión.

Pierluisi dijo “Yo conozco muy bien a la presidenta de la Cámara. Para el año 2010 presenté el HR-900 que pedía un plebiscito en Puerto Rico, avalado por el Congreso. A pesar de que nunca apoyó el proyecto públicamente, lo permitió y se votó en la Cámara. Eso puede ocurrir otra vez”.

El congresista Soto adelantó que la medida tiene 51 coauspiciadores en la Cámara federal, 36 demócratas y 14 republicanos.

Last year, American citizens in Puerto Rico clearly declared their desire for statehood. Now, it is our duty in Congress to act. Earlier today, @RepJenniffer and I introduced the bipartisan Puerto Rico Statehood Admission Act, which has 51 cosponsors! #PRStatehood pic.twitter.com/ZIst93BXez

— Rep. Darren Soto (@RepDarrenSoto) March 2, 2021