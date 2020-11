Pompeo reitera que EE. UU. respalda la realización de elecciones libres y justas en Venezuela

Mike Pompeo, secretario de Estado de EE. UU., a través de un video ratificó que respaldan la realización de elecciones “libres y justas” en Venezuela.

El funcionario estadounidense aseguró que “Venezuela solía ser un país próspero, pero, bajo el gobierno corrupto e incompetente de Nicolás Maduro, el pueblo está sufriendo”.

El video que público el secretario de Estado de EE. UU. muestra la crisis político, económica y social que vive la nación caribeña así como la disputa por el Paroamento encabezado por Juan Guaidó, líder opositor reconocido por la Presidencia estadounidense como mandatario interino de Venezuela.

Venezuela used to be a prosperous country. Under Maduro's corrupt and incompetent rule, the people of Venezuela are suffering. The U.S. is helping the Venezuelan people in tangible ways, and we support a return to democracy through free and fair elections. pic.twitter.com/9pNbt6YBVD

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 28, 2020