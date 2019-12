Pompeo: “Es hora de que Maduro allane el camino para elecciones libres y justas”

Mike Pompeo, secretario de Estado de EE. UU., se pronunció este jueves sobre el informe de Venezuela actualizado por Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas y relacionado con la violación de Derechos Humanos en la nación.

El diplomático señaló que dicho documento refleja una vez más que continúan las “violaciones graves, incluidas detenciones, torturas y ejercuciones por parte del régimen de Maduro”, dijo.

Pompeo aseguró que “es hora de que Maduro se vaya y allane el camino para elecciones libres y justas en Venezuela”, escribió el diplomático a través de Twitter.

Bachelet pidió, el pasado miércoles, al Gobierno y la oposición venezolana que reanuden las negociaciones para encontrar una solución a la crisis que merma de manera preocupante los derechos de la población.

The @UNHumanrights update on the #Venezuela #HumanRights report exposes continuing serious violations including detentions, torture, and executions by the former Maduro regime. It’s time for Maduro to go and pave the way for free and fair elections in Venezuela.

