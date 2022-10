Policía fronteriza dispara contra migrantes venezolanos que intentaban pasar a EE. UU.

Oficiales de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dispararon este lunes 31 de octubre contra migrantes venezolanos que intentaban ingresar desde México hasta el país norteamericano.

Los funcionarios dispararon "proyectiles de control de multitudes" a los migrantes que estaban en Ciudad Juárez, México, al otro lado del río Grande (conocido como Bravo en Latinoamérica), cuando pretendían entrar a El Paso, en Texas, relata el periodista Omar Ornelas, citado por Monitoreamos.

Refirió el comunicador social que los agentes hicieron correr a disparos a los viajeros, quienes habían desplegado una gran bandera de Venezuela en la orilla del río fronterizo.

A través del video compartido por el periodista, se observa a dos policías apuntando sus armas y efectuando al menos tres detonaciones contra los venezolanos.

Días atrás, algunos migrantes manifestaron que no tienen intenciones de volver a Venezuela, porque serían tratados como traidores a la patria y advirtieron que preferían morir buscando el sueño americano que de hambre.

Yo no me quiero regresar porque nosotros no sabemos qué nos espera en nuestro país porque salimos así y ellos (autoridades) lo van a tomar como una traición al país”, aseguró a EFE Yaneth, migrante venezolana.