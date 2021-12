Policía fronteriza de EE. UU. detuvo a más de 20.000 venezolanos en noviembre

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 20.504 migrantes venezolanos durante el pasado mes de noviembre, según cifras reveladas este viernes por el periodista Joshua Goodman.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Goodman aseguró que los números de migración contabilizan la cantidad de personas que han llegado a la frontera entre Estados Unidos y México, las que consideró como "cifras récord".

A su vez explicó que el año pasado las autoridades fronterizas detuvieron a 386 migrantes. En este sentido, Goodman enfatizó que los números han aumentado constantemente desde el verano.

New migration numbers out and Venezuelans keep arriving to the US-Mexico border in record numbers.@CBP stopped Venezuelans 20,504 times in November. A year earlier just 386 times. The numbers have been rising steadily since the summer. pic.twitter.com/pPNuzZAQNo

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 17, 2021