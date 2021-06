Policía destroza puerta de rapero cubano y lo arresta con violencia

El rapero cubano Ramón López Díaz, conocido como “El Invasor” fue arrestado de manera violenta este viernes 18 de mayo, por agentes del Ministerio del Interior que irrumpieron en su cuarto rompiendo la puerta.

Residente en la ciudad de Bayamo, provincia de Granma, el joven se hizo viral a finales de abril cuando publicó un tema que era un remix de un conocido coro que se burla de los agentes castristas, escuchado en una conga en Bayamo: “¡Oe policía ping…!

Este viernes, en un video transmitido por el cantante en directo durante la mañana, pedía que sus seguidores se conectaran y compartieran, porque afuera “está la policía inventando”. Por lo que puede escucharse en el audiovisual, los agentes fueron a detenerlo y ante la negativa del artista contestatario a ir con ellos, los policías dijeron a familiares suyos que “está desobedeciendo a la autoridad”.

“De aquí hay que sacarme muerto (…) ¡Están acabando con este pueblo!”, respondió el rapero a quienes también insistían en hacerle un registro.

Además, advirtió “que no les pase nada a mi abuelo y a mi mamá”, que sufrían el acoso policial en la casa.

“Con todos los que se fajan frontal al gobierno pasa esto. Que entren [los policías] y rompan la puerta, que hoy mismo se va a acabar esto aquí”, dijo a sus seguidores “El Invasor”, plantado en su cuarto.

“A mí no me den muela, yo estoy haciendo música. No tengo nada que hablar con ustedes, nunca he hablado con terroristas”, añadió el cantante de hip hop refiriéndose a los enviados por el régimen castrista.

Ante el inminente asalto, López pidió a sus seguidores, en la directa de Facebook, que “demuestren que valió la pena” su resistencia y que siguieran protestando cuando lo encarcelaran.

Luego de insistir un oficial en “conversar” con el rapero, patearon la puerta y varios uniformados de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y otros vestidos de verde, se abalanzaron sobre él y lo inmovilizaron violentamente.

El periodista José Raúl Gallego publicó otro video en el que quedó registrado “el momento en que la policía rompe la puerta de la casa del rapero de Bayamo El Invasor para detenerlo. Este rapero había grabado semanas atrás uno de los remix del tema ‘Oe policía ping$’”.

Ramón López es un MC contestatario que se presenta en el hip hop underground como “El Invasor” desde el año 2012. Por su postura abiertamente crítica del régimen cubano, ha sido marginado por las instituciones artísticas de Granma y el país.