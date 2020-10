Policía abate a un afroamericano en Filadelfia y se origina nueva oleada de protestas [+Video]

La Policía de Estados Unidos abatió este lunes a un afroamericano en Filadelfia, desatando una nueva jornada de protestas que derivaron en disturbios y saqueos en la ciudad. Poco después, cientos de manifestantes, incluyendo activistas del movimiento Black Lives Matter, salieron a las calles.

Al parecer, un oficial disparó contra Walter Wallace Jr., de 27 años, argumentando que estaba armado con un cuchillo. En redes sociales circula un fuerte video que muestra el altercado con la Policía, donde el joven camina rápidamente hacia dos oficiales mientras una mujer, identificada en los medios como su madre, intenta detenerlo.

A continuación los agentes gritan: “¡Baja el cuchillo!” y, posteriormente, le disparan varias veces. Inmediatamente, Wallace cae al suelo y permanece inmóvil. La mujer se acerca al cuerpo y lanza algo a los oficiales para mantenerlos lejos.

Horas más tarde, varios activistas salieron a las calles para protestar de forma pacífica, pero rápidamente la manifestación se convirtió en un caos: quemaron patrulleros policiales y destruyeron propiedades.

El sargento Eric Gripp afirmó a los medios que los agentes fueron llamados a una casa debido a la presencia de un hombre con un arma. Cuando llegaron al lugar, fueron recibidos por Wallace Jr., quien blandía un cuchillo.

El joven ignoró las órdenes de los oficiales de soltar el arma blanca y “continuó siguiéndolos alrededor de varios vehículos que estaban allí”, agregó.

Philadelphia cops fatally shot Walter Wallace Jr. today, firing 10+ times at him while he stood at least 10ft away. He allegedly had a knife but cops made NO attempts at de-escalating the situation in this video. They went straight to killing Wallace in front of his loved ones! pic.twitter.com/U2zYGqK7Ag

— Ben Crump (@AttorneyCrump) October 27, 2020