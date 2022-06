Polémica por videos que revelan maniobras de la campaña de Petro

Una polémica se desató en Colombia luego de que se filtraran unos videos en los que Roy Barreras, senador electo del Pacto Histórico que lidera el candidato presidencial Gustavo Petro, propone planes para desacreditar rivales y habla de visitas que miembros de esa coalición hicieron a cárceles para hablar con "extraditables".

En las grabaciones, que fueron hechas hace varios meses y divulgadas este jueves por medios colombianos, Barreras se refiere directamente a los entonces precandidatos Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, de la Coalición Centro Esperanza, como potenciales rivales de Petro a los que hay que atacar.

"Alejandro Gaviria es una amenaza electoral y vamos a ocuparnos de desmontar esa amenaza (…) Pensemos tácticamente si hay que dividir o no el centro. Si eso sirve de algo, (hay que) coger al abandonado Fajardo y traerlo, o más bien nos vamos de frente contra Alejandro Gaviria", expresó Barreras en uno de los videos, publicados por el periodista Gustavo Gómez, director del programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

Fajardo disputó luego la primera vuelta de las elecciones y terminó en el cuarto lugar con apenas el 4,18 % de los votos, tras lo cual Gaviria manifestó que apoyará a Petro en el balotaje del 19 de junio con el populista independiente Rodolfo Hernández.

El senador dice además que la otra propuesta podía ser «tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia» con ellos o "todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza".

En los videos también se habla de contactos con presos que esperan la extradición a Estados Unidos y que, según reveló en abril la revista Cambio, fueron hechos por la senadora electa del Pacto Histórico Piedad Córdoba, para "apoyar la campaña" de Petro.

Fuentes de inteligencia citadas por ese medio señalan que las reuniones fueron con José Leonardo Muñoz Martínez, alias "Douglas" y antiguo jefe de la banda de sicarios Oficina de Envigado; Juan José Valencia, alias "Andrea" y parte del brazo financiero del Clan del Golfo, y John Freddy Zapata, alias "Messi" y que hace parte de esta banda criminal, la mayor del país.

Al respecto, Barreras asegura en otro video, divulgado por la revista Semana, que se iba a publicar información de una visita "al pabellón de extraditables de dirigentes del Pacto Histórico ofreciendo la ‘no extradición’ de los extraditables" y propone anticiparse: "Eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo como cuando tú estallas controladamente un explosivo".

"La campaña tiene que advertirlo y descalificarlo y no salir a dar explicaciones como que la persona quería decir otra cosa", expresó Barreras.

Ante la polémica, Gaviria aseguró que durante la contienda electoral recibió "muchos ataques" y que trató de "practicar lo que predicaba" de que en «la competencia política existen contrincantes (que uno quiere derrotar), no enemigos (que uno tenga que eliminar)".

"Nunca me gustó la suficiencia moral que viene con asumir el papel de víctima. Me dolieron muchos de los ataques y calumnias, por supuesto. Pero no voy a quedarme (…) rumiando rencores y coleccionando agravios", expresó en un mensaje publicado en Twitter.