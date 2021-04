Piñera: Crisis por Covid-19 puso de manifiesto el éxito de la ciencia

La crisis ocasionada por la enfermedad del coronavirus ha puesto de manifiesto un notable éxito del mundo científico y un grave fracaso del mundo político, afirmó hoy miércoles el presidente de Chile, Sebastián Piñera, durante su participación en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno Andorra 2020.

“Esta crisis ha puesto de manifiesto un notable éxito del mundo científico y un grave fracaso del mundo político. Basta comparar la velocidad récord con que se generaron las nuevas vacunas. Hace un año no teníamos vacunas, no teníamos medicamentos; hoy tenemos vacunas, aunque no distribuidas con la justicia y la velocidad que se requiere”, señaló el mandatario en su intervención virtual.