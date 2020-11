Piden renuncia del presidente de Guatemala Alejandro Giammattei, en medio de protestas

Las diferencias finalmente pasaron factura. Guillermo Castillo, actual vicepresidente de Guatemala, ha pedido a su compañero de fórmula, el presidente Alejandro Giammattei, la dimisión a ambos cargos.

“Solicité al presidente Giammattei presentar nuestra renuncia irrevocable y que una instancia de personas notables proponga al Congreso las ternas respectivas”, indicó Castillo a través de una publicación compartida en la red social Twitter.

En el pasado, el segundo al mando del Ejecutivo guatemalteco había dejado claro que su relación con Giammattei no era la más óptima.

“Le he manifestado al presidente que las cosas no están bien, que muchos temas de gobierno y las decisiones que se han tomado yo no las comparto”, destacó luego de un cara a cara con el primer mandatario.

Tras ese encuentro, Guillermo Castillo agregó que no avala muchas de las acciones asumidas por la Presidencia, pues no le fueron notificadas. “No he sido consultado por la poca comunicación que tenemos con el señor presidente”, dijo.

Entre los temas en dispuesta se encuentra el presupuesto para el año 2021. De acuerdo con el vicepresidente, la propuesta presenta irregularidades que obligan a revisarla.

El pasado sábado 21 de noviembre un grupo de manifestantes incendió las oficinas del Parlamento Guatemalteco y otros tantos salieron a protestar en las calles, por la aprobación de los diputados de medidas que reducen el presupuesto a sectores como salud, educación, servicios básicos y aumento de la deuda pública. Las manifestaciones de calle, según medios locales, continúan este domingo.