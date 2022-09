Petro pide presencia estatal para asistir a los migrantes en el Darién

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este miércoles “una presencia estatal que permita asistencia a las personas que están recorriendo la ruta de la muerte”, en referencia a la peligrosa selva del Darién, que muchos migrantes tienen que atravesar en su camino hasta Estados Unidos.

En un acto en el que posesionó a varias autoridades, entre ellas el nuevo director de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva, Petro insistió en que esta situación “merece especial atención”.

El Darién “debe tener una ruta de asistencia del Estado colombiano. Yo pienso que nuestro papel es asistir, en una zona geográfica que, como sabemos, es dificilísima”, explicó el mandatario, que mencionó la necesidad de “una presencia estatal que permita asistencia a las personas que están recorriendo la ruta de la muerte”.

“Ojalá no la recorrieran, pero me parece fundamental, porque es mejor que el Estado esté, a que no esté, con las cosas que están ocurriendo allí a miles de personas, incluidas colombianos y colombianas” sostuvo.