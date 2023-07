Petro nombra gestor de paz al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso

Este domingo, el presidente Gustavo Petro anunció que será nombrado como gestor de paz el exparamilitar Salvatore Mancuso, uno de los antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), informó El Espectador.

“El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”, informó el jefe de Estado a través de Twitter.

El nombramiento de Mancuso, quien fue extraditado en 2008 a Estados Unidos y sigue recluido en una prisión de ese país, se da luego de varios acercamientos del exparamilitar con distintas entidades del Estado a las que les ha ofrecido trabajar para esclarecer las verdades del conflicto y lograr la paz en el país.

Intención manifiesta

Una fuente cercana a Mancuso recordó que el exparamilitar le manifestó su intención de apoyar diálogos de paz a expresidentes como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, así como lo hizo con Petro desde el inicio de su Gobierno. “Es un trabajo coherente con la intención del presidente de lograr la paz de Colombia”, aseguró la fuente.

De hecho, en octubre de 2022, Mancuso le envió una carta al presidente Petro, en la que aseguraba estar listo para entablar una conversación, no solo con el jefe de Estado, sino también con el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, “para materializar esta voluntad compartida de entregarle a las nuevas generaciones una Colombia pacificada y más humana”.

El anuncio de Petro se dio en respuesta a un hilo de Twitter de El Espectador, en el que este diario recordó que hace 23 años, el 23 de julio de 2001, se dio el controversial Pacto de Ralito en Córdoba. Se trató de un acuerdo de 32 congresistas, excongresistas, alcaldes y civiles que firmaron un documento con los paramilitares para “refundar la Patria”. Aquel pacto fue la semilla de la parapolítica, un escándalo que involucró a más de 250 políticos poderosos del país, que resultaron condenados por vínculos con los grupos paramilitares.

Desde enero de 2020 la Fiscalía General de la Nación informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había confirmado que Salvatore Mancuso quedaría en libertad a partir del 27 de marzo de ese año, tras cumplir una condena por narcotráfico en ese país.

Pese a que se empezaron a disponer los trámites para que, a su regreso, Mancuso siguiera saldando sus deudas con la justicia colombiana, ya pasaron más de tres años y el traslado al país no se ha materializado.

Carta para Petro

Durante su reclusión en Estados Unidos el ‘expara’ ha rendido varias declaraciones ante las salas de Justicia y Paz (creadas tras la desmovilización de las AUC), e incluso este año estuvo cuatro días entregando su versión del conflicto ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que está evaluando si le abre la puerta (no como paramilitar, sino como un tercero que fue bisagra en los nexos entre la Fuerza Pública y las autodefensas).

En la carta que Mancuso le envió a Petro el 30 de octubre del 2022, aseguró que acompañaba la apuesta del Gobierno por sacar adelante la reforma agraria, develar las verdades pendientes y lograr la reparación de las víctimas.

Comparto con usted la máxima de que en cualquier caso la verdad tiene que ir por delante (...) No tengo impedimento alguno para asumir las tareas que correspondan en el objetivo compartido de lograr la paz total para Colombia”, escribió el exjefe paramilitar en la misiva.

Aunque el nombramiento como gestor de paz anunciado este 23 de julio supone la primera decisión de fondo frente a aquel ofrecimiento de Mancuso, aún falta por aclarar cuál sería su rol en la apuesta de Paz Total que el Gobierno viene adelantando con siete mesas de diálogo en las que participan los grupos armados ilegales del país.