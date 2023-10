Periodista zuliano se rehace en Chile: De trabajar en gasolinera a atender a migrantes

Resulta increíble como la historia de Mario Enrique Jolley Urbaneja decantó en algo tan afín con su maravillosa esencia.

Este nacido en Maracaibo, de 49 años, se graduó en LUZ como licenciado en Comunicación Social, mención: Periodismo Audiovisual y posee una Maestría en Mercadeo. Llegó a Chile en febrero del 2019 con su suegra, esposa y sus dos hijas.

Comenzó a trabajar en una estación de servicio en La Cisterna donde, durante la pandemia, sufrió un fuerte percance con un cliente que llegó bajo efectos de drogas y alcohol que lo obligó a apartarse de ese trabajo.

Con el incidente, me comuniqué con un cliente frecuente que es funcionario municipal y me ayudó a ubicarme como obrero de calle en la Muni, en un programa de limpieza y bacheo de calles”, detalla.

Debido al auge del Covid y el inicio de los puntos de vacunación adicionales en las comunas, necesitaron obreros que limpiaran todo y lo asignaron de apoyo en esos puntos de vacunación.

«Finalizada mi faena de limpieza y con autorización del personal, me colocaba en el acceso principal para explicar a los extranjeros cómo validar sus vacunas Covid colocadas fuera de Chile en la página del Pase de Movilidad».

En esa época, último trimestre de 2020, llevó a muchos extranjeros que querían orientación migratoria a ser atendidos por el que hoy día es su jefe Mosué Saint Louis.

Él me permitía escuchar sus orientaciones y como le demostré que había aprendido a hacer el trámite digital, porque se lo hice a mi suegra, a mi esposa, el mío y el de mis dos hijas, me permitió apoyarlo en diversas oportunidades”, recuerda.

«El encargado del programa Migrantes habló con su jefa y ella, al leer mi curriculum y validó mi disposición de apoyar la atención migratoria en La Cisterna, creó el cargo de apoyo profesional, justificado en el aumento de la demanda de orientación migratoria en La Cisterna y que no era posible atenderla por una sola persona», sostiene.

Desde enero de 2021 comenzó a trabajar como apoyo profesional del programa de Migración de la Municipalidad de La Cisterna hoy llamado Migrantes y Refugiados, cargo en el que sigue hasta la fecha. “Siempre me gustó ayudar a las personas, por eso también estoy en Rotary y en otras redes pro migrantes”, asegura.

“Son casos complejos que ameritan muchas veces involucrarse en temas privados, que ni abogados, ni asesores migratorios llegan, ni ayudan, ni saben qué hacer con eso”, añade.

Desde hace tres meses trabaja también en el SAPU de La Cisterna, como apoyo administrativo. Allí también orienta a los migrantes con sus problemas de acceso a los diversos servicios de salud.

Lo más duro que vivió, asegura, fue una amenaza de muerte en Chile, debido a su participación en un caso derivado por la Oficina de Protección del Menor de La Cisterna, desde donde detectaron una familia de migrantes venezolanos que tenían a sus hijos, en edad escolar, trabajando y vendiendo dulces en la calle.

Ellos fueron atendidos por mí. Los ayude económicamente y con ropa, pero cuando les llegó la orden de comparecer ante el tribunal de familia, asumieron que les quitarían a sus hijos y me culparon y en la calle me siguieron y me agredieron levemente. Me llamaban por teléfono para amenazarme y tuve que contenerme en hacer la denuncia ante Carabineros, para que no los procesaran”, detalla.