Periodista Alonso Moleiro: En la prensa de Venezuela "hay autocensura y cálculo"

El periodista venezolano Alonso Moleiro asegura que hay que "tener cuidado" en Venezuela para hacer periodismo y que la prensa no puede tratar ciertos temas, como los relacionados con la "corrupción" del gobierno de Nicolás Maduro, por lo que hay "autocensura y cálculo".

En una entrevista con EFE en Madrid, donde Moleiro está pasando un mes gracias al programa de acogida temporal de Reporteros Sin Fronteras, afirma que "hay cosas de las que no se puede hablar" en radio y televisión, pero que en el país aún quedan periodistas "dispuestos a seguir haciendo periodismo".

No se puede hablar de la corrupción oficial, o de (los opositores) Juan Guaidó o Leopoldo López , te sacan del aire, a mí me sacaron, no me llevaron preso, pero es una línea delgada porque el Gobierno te deja, pero un día puede decidir ir a por ti", cuenta.