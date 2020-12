Pemex le quita contratos a prima de López Obrador e inicia investigación

El año pasado Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó cuatro contratos a Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tres de ellos se le dieron después de haber detectado el parentesco y notificar al Mandatario sobre la participación de su familiar en licitaciones.

Sin embargo, la petrolera informó ayer que rescindirá los contratos en los que la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Obrador Olán, participa directamente o en conjunto con otras compañías, publicó El Universal, de México.

Al mismo tiempo, Pemex dijo que se realizará una investigación exhaustiva sobre cómo se llevaron a cabo los concursos en los que participó Litoral Laboratorios Industriales, con el propósito de deslindar responsabilidades y dictaminar las consecuencias que deriven de la inobservancia a las instrucciones del Presidente y a los procesos normativos de la empresa.

El jueves, el periodista Carlos Loret de Mola reveló que Obrador Olán ha ganado contratos con Pemex por más de 365 millones de pesos en los últimos dos años. Un día después, López Obrador dijo que no estaba informado con exactitud sobre los hechos.

“Hoy (viernes) se va a informar por el director de Pemex. Yo he dicho que no me pertenezco, no le puedo fallar al pueblo, entonces no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo”, dijo.