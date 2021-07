Pedro Castillo: “No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas”

El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, recibió este viernes las credenciales de su cargo de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de haber triunfado en el balotaje celebrado el 6 de junio.

“Proclamado como presidente constitucional electo de la República del Perú, me complace entregar esta credencial que acredita su triunfo como presidente y que contiene todos los deberes inherentes a su excelso cargo”, expresó el presidente del JNE, Jorge Luis Salas, al mandatario electo durante una ceremonia presencial celebrada en Lima.

El 6 de junio se celebró la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (derecha) y Pedro Castillo, de Perú Libre (izquierda); triunfando éste último por un margen de 0,25 por ciento, algo más de 40.000 votos.

En la ceremonia celebrada en la sede del JNE también se hizo entrega de las credenciales a la vicepresidenta electa, Dina Boluarte.

Luego de recibir las credenciales, Castillo afirmó su voluntad de trabajar por el bien del país.

“Voy a dejar el sudor trabajando y luchando por este pueblo para que todos tengamos las mismas oportunidades, todos apuntemos a que los nuevos niños tengan las mismas oportunidades”, dijo el mandatario electo.

Asimismo, tuvo tiempo para descartar las acusaciones de querer implantar en el país un régimen comunista o terrorista, como en numerosas ocasiones apuntó su rival fujimorista.

“No vamos a distraernos en otras cosas porque el Perú es emergente. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas. Vamos a combatir el terrorismo. Es falso toda intención de odio que se ha sembrado acá”, señaló Castillo.

El presidente electo tomará el mando del país el 28 de julio, fecha en que Perú celebra sus 200 años de independencia.