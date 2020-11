Pareja venezolana recibe multa millonaria por quitarse la mascarilla en un parque de Santiago

Una pareja de venezolanos, residentes en Chile hace tres años, fue multada con 2,5 millones de pesos chilenos, equivalentes a 3266 dólares americanos, por quitarse la mascarilla en el Parque Juan Pablo II, de la comuna de Las Condes.

De acuerdo con la versión ofrecida a Chilevisión Noticias por Alexander Ilija, paseaba con su esposa por el referido parque cuando decidieron sentarse. Asegura que al ser un espacio abierto y al no haber personas cerca, se quitaron sus mascarillas, tal y como publicó Crónicas de Chile.

Allí, siempre según su testimonio, fue cuando apareció un fiscalizador municipal y un funcionario de la Seremi de Salud RM, quienes le aplicaron a la pareja una sanción de 2,5 millones.

El hecho se produjo el pasado 10 de octubre. Ilija explicó que la Municipalidad aplicó una multa de 50 mil pesos, pero la seremi inició un sumario sanitario en contra de ellos, y a un mes de lo ocurrido, el organismo determinó aplicar una sanción de 50 UTM, cerca de 2,5 millones de pesos, algo que consideraron como exagerado.

“Considerando que era un espacio abierto y que no había nadie cerca, nos parece exagerado por lo que no estábamos poniendo a nadie en riesgo ni nos sentíamos en peligro. Se nos tiene que aplicar una multa, okey, ¿pero una multa de esa cantidad que nos deja en la quiebra? No entendemos, porque eso nos deja en la quiebra”, añadió.

Frente a esta situación, desde el Municipio de Las Condes remarcaron que aún tienen tiempo para apelar y rebajar la sanción, que en estos tiempos de incertidumbre laboral es a todas vistas muy elevada.

En mayo pasado, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que las sanciones por incumplimiento del uso de mascarilla pueden llegar a hasta los 50 millones de pesos, de acuerdo a la gravedad de la falta. Entonces explicó que en caso que una persona no use la mascarilla en el transporte público podría llegar a pagar una multa de hasta $150.000.

Mientras que una persona que vive en una comuna que está en cuarentena y que es sorprendido en la calle sin ningún permiso, puede llegar a pagar hasta 2 millones de pesos, sin embargo, en este caso, Ilija y su esposa no salieron en el marco de cuarenta.