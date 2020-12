Papá trans comparte video de su parto y se vuelve viral

La historia de Danny Wakefield, un papá transexual, está dando la vuelta al mundo luego de que publicara imágenes de su parto natural y en el agua en el que da a luz a su hijo.

Hace ocho meses se enteró que estaba embarazado y desde ese entonces ha enseñado su proceso en Instagram, pero fue hace unos días que se hizo viral por el video de su parto.

El orgulloso papá habló de los cambios que vivió su cuerpo en la espera de su hijo y cómo aprendió a amar cada uno de ellos. El emotivo momento ocurrió en su casa y quedó inmortalizado en sus redes sociales.

Debido a la complicada situación que atraviesan los hospitales por la pandemia, él decidió que su bañera era la opción ideal para el lugar del nacimiento.

“Dar a luz fue la experiencia más dolorosa y poderosa de mi vida. No dejes que el video te engañe, no pensé que pudiera hacerlo… Dar a luz a mi bebé en casa en el agua fue el final perfecto para un embarazo tan desafiante… Este embarazo me ha enseñado mucho sobre la confianza en mí mismo, mi cuerpo y mi intuición”, escribió Danny.