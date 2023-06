Papa Francisco pasa hoy por el quirófano por riesgo de obstrucción intestinal

El Papa Francisco ha sido ingresado este miércoles en el Hospital Gemelli de Roma para ser sometido a una operación por riesgo de obstrucción intestinal. Según ha informado el Vaticano, tendrá que permanecer en el centro sanitario durante varios días.

El Pontífice será operado a primera hora de la tarde “bajo anestesia general a una intervención quirúrgica de laparotomía y cirugía plástica de la pared abdominal con prótesis”, dice el comunicado vaticano, según el diario El Dabate.

El portavoz de la Santa Sede explica que la operación, “dispuesta en los últimos días por el equipo médico que asiste al Papa, se ha hecho necesaria a causa de una hernia incisional incarcerada que está provocando síndromes suboclusivos recurrentes, dolorosos y que empeoran”. El Papa ha asistido esta misma mañana a la Audiencia del Vaticano.

Este martes, Bergoglio visitó el Gemelli durante 45 minutos para someterse a chequeos médicos relacionados con esta intervención y los resultados del TAC al que se sometió han obligado considerar urgente la intervención.

Pocos días antes, el 26 de mayo, el obispo de Roma canceló su agenda por una fiebre, pero al día siguiente pudo retomar sus actividades con normalidad.

Fue el pasado mes de marzo cuando el Santo Padre fue hospitalizado durante tres noches por una pulmonía aguda, tal y como él mismo explicó en su viaje de vuelta de Hungría. «Me sentí mal después de la audiencia, no quise comer y me fui a dormir, pero no perdí el sentido, solo tenía fiebre alta», dijo ante los periodistas en el avión papal sobre los motivos que le llevaron al Gemelli.

Esta ha sido la segunda ocasión que el Pontífice ha sido ingresado en el hospital. El 4 de julio de 2021 fue operado del colon y permaneció en el recinto durante diez días para su recuperación. Hace solos unos días, Francisco concedió una entrevista a AP en la que reveló que volvía a sufrir de divertículos.