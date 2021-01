Pancartas sobre casa de Trump lo califican de “patético” y “peor mandatario de la historia” [+Tuits+Video]

Dos pancartas con críticas al expresidente de EE. UU., Donald Trump, aparecieron la pasada semana en el cielo sobre su nuevo hogar permanente, el complejo Mar-a-Lago, ubicado en la ciudad de Palm Beach (Florida), a donde se mudó con su esposa, Melania Trump, el pasado 20 de enero, antes de la ceremonia de investidura de Joe Biden.

De acuerdo con las imágenes, difundidas en las redes sociales, uno de los mensajes calificó al republicano como “el peor mandatario de la historia”. Mientras, otra pancarta rezaba: “Trump, patético perdedor, vuelve a Moscú”, reseñó RT.

Hasta el momento, se desconocen los responsables de los mensajes, tampoco se sabe si el expresidente los vio o no.

La maniobra causó un gran revuelo en la red con opiniones divididas: algunos estuvieron de acuerdo con las críticas, mientras otros apuntaron que los autores de la broma pudieron invertir el tiempo, el esfuerzo y el dinero empleados en ese acto de mejor manera.

“¿Cuándo diremos que ya es suficiente? ¿Creen que tal vez seguimos haciéndonos más daño antagonizando con Donald Trump? ¿Por qué perder otro minuto de tiempo cuando podríamos estar pensando en cosas mejores?”, comentó otra internauta, según RT.

Trump is getting warm welcome from the skies near Mar-a-lago today pic.twitter.com/S6uUFx3t30

— Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) January 24, 2021