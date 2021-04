OPS reitera que vacunas en las Américas son insuficientes para frenar aumento de Covid-19

La reducción de las entregas de vacunas a países de América Latina y el Caribe en las últimas semanas subrayan la necesidad de depender de otras medidas de mitigación en medio de un aumento en los casos de coronavirus, advirtió el miércoles la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne.

No puedo enfatizar esto lo suficiente – para la mayoría de los países, las vacunas no van a detener esta ola de pandemia. Simplemente, no hay suficientes disponibles para proteger a todos en los países con mayor riesgo “, dijo Etienne en un comunicado de prensa basado en su conferencia de prensa semanal.