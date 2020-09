Opositora bielorrusa María Kolesnikova dice que amenazaron con matarla

Según la página en internet de Víctor Babaryko, excandidato presidencial de quien era directora de campaña, Kolesnikova envió una carta al director del Comité de Investigación bielorruso en la que detalla lo que sucedió entre su “secuestro” el lunes y su reaparición 24 horas más tarde en la frontera con Ucrania.

“Estas personas amenazaron con matarme. Dijeron que, si no abandonaba Bielorrusia voluntariamente, me iría de todas maneras, viva o en pedazos. También amenazaban con privarme de libertad durante 25 años, con causarme problemas en el lugar donde estuviera detenida”, escribe la opositora de 38 años.

Cuando los agentes de la KGB (servicios de seguridad) entendieron que no abandonaría voluntariamente el territorio de Bielorrusia, me pusieron una bolsa en la cabeza, me metieron en un minibús y me llevaron a la frontera” con Ucrania, añadió.