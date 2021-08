Oposición en Perú pide interpelar al canciller Béjar por cambio de postura sobre Venezuela

Tres bancadas de oposición en el Congreso de Perú: Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular, solicitaron el jueves 12 de agosto que el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Héctor Béjar, sea interpelado por el Poder Legislativo luego de manifestar la salida de la nación andina del Grupo de Lima y saludar la iniciativa de negociación en México entre oficialistas y opositores de Venezuela.

La moción presentada por los congresistas peruanos pide al canciller Béjar que aclare cuál es la posición del Gobierno de Perú sobre la crisis que se vive en nuestro país, junto a otras 26 preguntas más que estiman realizarle.

“No existe razón válida por la cual el Perú debiera retirarse del Grupo de Lima y, así, negar los principios y valores democráticos que todos los ministros de Estado han jurado respetar y preservar; no obstante, el canciller no ha desmentido que tenga pensado que nuestro país abandone el Grupo de Lima”, refiere la moción.