ONU pide la creación de un fondo de ayudas de $ 1.000 millones para Turquía

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a la comunidad internacional la creación de un fondo de ayuda de unos 1.000 millones de dólares con el fin de socorrer a Turquía por los desastres del terremoto, así como el país pudo ser de soporte a otras naciones afectadas en su momento difícil.

Dicha notificación dio a conocer a través de la cuenta de Twitter del Secretario General del organismo, António Guterres.

Today we launched a USD$1 billion humanitarian appeal to support the people of Türkiye suffering from last week’s earthquake.

Now is the time for the world to help them - just as the people of Türkiye have for years helped others seeking assistance. https://t.co/D0UJOo6Nuy pic.twitter.com/i0lQ7yZkaL

— António Guterres (@antonioguterres) February 16, 2023