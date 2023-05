OMS decreta el fin de la emergencia sanitaria por Covid-19

Tras tres años de convivencia con el virus en estado de pandemia, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, anunció este viernes que el organismo declaró el fin de la emergencia sanitaria global por Covid-19.

"Ayer, el Comité de Emergencia se reunió por decimoquinta vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo", afirmó. Las reuniones del Comité Emergencia tienen lugar trimestralmente y en enero los expertos reunidos consideraron que no era aún el momento para tomar esta decisión.

El director de la OMS explicaba entonces que la pandemia del Covid-19 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII por sus siglas en inglés), que podía encontrarse en un punto de "inflexión" o "transición", reseñó El Mundo.

Ahora, ya superado ese momento de transición, gracias a las vacunas y la disponibilidad de tratamientos, el riesgo que supuso el virus hace unos años ha desaparecido. "Ha sido una decisión tomada con precaución. No dudaré en volver a declarar la emergencia si la situación cambia", expresó Tedros.

El jueves, en el inicio de las reuniones, el máximo responsable de la organización reconoció que el mundo quiere "pasar página" respecto a la pandemia de Covid-19. "La tendencia a la baja ha continuado (desde el anterior encuentro del comité en enero) y en las pasadas 10 semanas el número de fallecidos ha ido registrando sucesivamente cifras mínimas que no se veían desde marzo de 2020", señaló.

Esta tendencia "ha permitido que la vida retorne a la 'normalidad' en muchos países, y ha incrementado la capacidad de los sistemas sanitarios para responder ante potenciales rebrotes, así como ante el problema de los síntomas postcovid", analizó el experto etíope.

Tedros advirtió, como en intervenciones anteriores, que pese a la posible declaración del fin de la emergencia sanitaria este año, "el virus ha venido para quedarse, y todos los países tendrán que aprender a gestionarlo como otras enfermedades infecciosas".

En todo el mundo, a 30 de abril de 2023 se han registrado más de 765 millones de casos confirmados y más de 6,9 millones de muertes. La cifra de contagios de Covid y muertes reportadas se ha seguido reduciendo a nivel global: en la última semana de abril, la OMS confirmó 630.000 casos en el mundo y 3.500 muertes, cuando en enero se superaban los 1,3 millones de positivos y los 14.000 fallecidos, en parte a causa de la ola de Covid en Asia Oriental.