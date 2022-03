OMS autoriza uso del molnupiravir, primer tratamiento oral contra el Covid

Sugiere, sin embargo, su utilización solo entre pacientes contagiados que no hayan desarrollado formas graves de la enfermedad y que no corran un muy alto riesgo de hospitalización. Como personas no vacunadas, de la tercera edad, pacientes con deficiencias inmunológicas o con enfermedades crónicas