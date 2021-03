OIM reveló que 31 % de los venezolanos en Ecuador entró por trochas

Un 31 % de los venezolanos que han ingresado a Ecuador estos últimos años lo ha hecho por trochas y el porcentaje restante por terminales fronterizas, indica el último sondeo realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En la que es su novena Encuesta de Monitoreo de Flujo sobre la población venezolana en Ecuador, los resultados arrojan que 93 % tiene intenciones de permanecer en ese país, mientras que 3 % declaró como objetivo continuar su ruta a Perú, 2 % a Chile, y otro 2 % de regresar a Venezuela.

La encuesta, que forma parte de la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento, se implementó a través de 3.448 entrevistas a personas mayores de edad, con el fin de identificar el perfil de la población venezolana en Ecuador, así como su situación y necesidades.

Desde que comenzó el éxodo venezolano, más de 1,7 millones de migrantes han pasado por el país andino, si bien la inmensa mayoría ha seguido su viaje a otras regiones al sur del continente.

Las autoridades de migración locales estiman que unos 400.000 se han radicado en Ecuador, aunque organismos internacionales creen que esa cifra podría ascender hasta 600.000.

Una posibilidad que parece apuntalar la última encuesta de la OIM en nueve ciudades de Ecuador, según la cual 72 % de los encuestados declaró tener condición migratoria irregular, mientras que apenas 28% restante tenía estatus migratorio regularizado.

Ecuador ofreció en 2019 la regularización de todos aquellos que lo quisieran, pero el coste de 50 dólares, la falta de documentación y más adelante la pandemia del coronavirus hicieron imposible que muchos pudieran acogerse al plan.

En ese sentido, continúa la encuesta, las principales razones para no aplicar la llamada Visa Humanitaria fueron por falta de documentos (37 %) y desinterés (21 %). Y las principales razones para no haber realizado el registro migratorio fue por desconocimiento (40 %) e imposibilidad por cumplir con los requisitos (34 %).

Ecuador vive desde 2019 una situación económica difícil agravada por la pandemia, lo que ha golpeado duramente el empleo. Y aun así, la encuesta de la OIM indica sobre la situación laboral de los venezolanos que 80 % de las personas encuestadas afirmó tener actividades económicas.

Sin embargo, 93 % reconoció que no ha firmado un contrato o respaldo de los servicios laborales que presta y, adicionalmente, 53 % declaró percibir 200 dólares o menos al mes.

Dentro de las repercusiones de la pandemia a la situación económica de los migrantes, el estudio refleja que 77 % de los encuestados declararon haber tenido algún tipo de afectación en su trabajo o actividad económica.

En cuanto a situaciones de vulnerabilidad, 58,7 % ha sufrido algún tipo de discriminación, principalmente por la nacionalidad; mientras que 14 % de la población encuestada declaró haber sido víctima de algún tipo de violencia, siendo la población intersexual el grupo con mayores niveles de agresiones (29 %).