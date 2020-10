Obama reaparece para atacar a Trump y pide el voto para Biden

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama lanzó este miércoles duros ataques contra su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump, aseguró que el país no puede permitirse otros cuatro años así, por lo que ha pedido a sus compatriotas que no sean “complacientes” y acudan a las urnas el próximo 3 de noviembre.

“No podemos permitirnos otros cuatro años de esto, porque lo que sucede es que uno llega a un punto en el que retrocede tanto que se vuelve realmente difícil salir de ese agujero”, dijo Obama desde Filadelfia, en el que ha sido su primer acto de campaña en apoyo del que fuera su vicepresidente, Joe Biden.

Añadió que “nuestra democracia no va a funcionar si las personas que se supone que son nuestros líderes mienten todos los días y simplemente inventan las cosas”, citó Europa Press.

“Tenemos que salir como nunca antes. No puede haber ninguna duda en estas elecciones. No podemos ser complacientes. No importan las encuestas”, expresó al hacer referencia a los pronósticos que dan de momento como favorito a Biden.

Las palabras de Obama han sido las más duras que se han vertido contra el presidente Trump desde que comenzó la campaña electoral. La candidatura demócrata espera que la figura del antiguo inquilino de la Casa Blanca termine de movilizar el voto latino y afroamericano que puede seguir indeciso.

“Ocho meses después de esta pandemia, los casos están aumentando nuevamente en todo el país. Donald Trump no va a protegernos ahora a todos de repente. Ni siquiera puede tomar las medidas básicas para protegerse a sí mismo”, afirmó.

“Esta pandemia habría sido un desafío para cualquier presidente, pero la idea de que esta Casa Blanca ha hecho cualquier cosa salvo arruinarlo todo por completo, no es cierta”, añadió. Obama.

Lamentó “el grado de incompetencia y desinformación, la cantidad de personas que quizás no hubieran muerto si se hubiera hecho lo básico, el grado en el que ha impactado a las comunidades de bajos ingresos de manera tan desproporcionada es algo que no estoy seguro de que pueda ser reparado”, reseñó Europa Press.