"Nueva York es un desastre, ya no te sientes seguro": zuliana relata cómo el hampa tomó Manhattan

Los colores vibrantes de la Quinta Avenida, los imponentes edificios y la auténtica experiencia turística del área metropolitana de Nueva York, se han visto opacados por la delincuencia callejera desatada a manos de migrantes latinoamericanos.

“Andan en ciclomotores, scooters y roban propiedad de los neoyorquinos, como iPhones y billeteras”, así describió el alcalde Eric Adams la ola de robos que mantienen azotados a los habitantes y turistas de la primera ciudad del mundo.

El mandatario afirmó que existe un gran auge de al menos 62 incidentes, 32 de estos en el mes de enero, donde los que asaltantes buscan robar bolsos, celulares y prendas de valor. Investigaciones realizadas por la policía indican que los involucrados son migrantes, en su mayoría, venezolanos.

La situación se suma como otra de las dificultades que los connacionales deben afrontar durante su estadía en la movida localidad norteamericana. Jhuliana Márquez, zuliana residenciada en Long Island desde hace cinco años, relató en una conversación telefónica con Versión Final cómo la delincuencia callejera ha afectado su diario andar.

Decepcionada y llena de incertidumbre, la madre de un joven y una niña zulianos asegura que “ha habido un cambio total” en los últimos meses a raíz de la crisis migratoria. Desde sus horas de salida y entrada, hasta su forma de vestir han tenido que ser modificadas en aras de su propia protección.

"Antes podías salir con una cadena de oro, ahora te restringes de usarla porque escuchas lo que está sucediendo, que están robando teléfonos, que te rompen las cadenas, ahora te sientes más inseguro”, afirmó.

Jhuliana destacó que los robos "son a cualquier hora". "Hay calles que son muy solas en el mediodía, también en la noche (...) Ahora tú vas caminando por la calle y no sientes la misma tranquilidad de antes, que sabías que no te iba a pasar nada", manifestó.

Relató que ha tomado como previsión no visitar la gran manzana, debido a que “ahora se siente más la inseguridad” al entrar en la conocida zona turística, por lo que se mantiene en Long Island, donde asegura que puede tener apartados a sus dos hijos de la delincuencia.

Este lunes 5 de febrero, la policía de Nueva York dio con la vivienda de un venezolano que figura como líder de la banda que orquesta los robos en Manhattan y otros distritos. En un allanamiento a su propiedad ubicada en El Bronx, uno de los barrios más peligrosos de EE. UU., fueron capturados siete venezolanos, mientras que él está prófugo de la justicia.

Identificado como Víctor Parra, de aproximadamente 30 años de edad, es el rostro que vinculan con el caos delincuencial en la zona. De acuerdo con el detective del organismo de seguridad, Joseph Kenny, el criollo recibía los celulares robados para hackear cuentas bancarias y vaciarlas. Posteriormente, enviaba los equipos a Venezuela y Colombia para su venta de segunda mano.

El detective Kenny aseguró que “esta red de ladrones vive predominantemente en el sistema de refugios para inmigrantes”, declaración que explicaría las recientes pesquisas y detenciones ejecutadas en refugios de Nueva York.

La zuliana Jhuliana Márquez manifestó su indignación por los eventos registrados en su lugar de residencia, asegurando que esto solo incrementa la xenofobia y les cierra las puertas para oportunidades laborales a los venezolanos.

“En realidad esto da vergüenza porque uno, que vino verdaderamente a forjar un futuro en este país, escucha hablar a los demás y decir que los venezolanos roban, que son flojos y no les gusta trabajar, ¡Eso lo que da es pena! La verdad uno no quiere ni hablar, se siente muy incómodo", apuntó.

Márquez expresó que “hasta para buscar un trabajo es difícil”, debido a que, sumado al obligatorio permiso de trabajo que toma tiempo tramitar, las empresas “ya no les tienen confianza a los venezolanos”.

