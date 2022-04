Nueva caravana de migrantes acuerda regularización con autoridades mexicanas

Centenares de migrantes que llevan meses atrapados en la fronteriza ciudad de Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, exigiendo documentos que regularicen su situación migratoria pararon su viaje en caravana a la Ciudad de México tras acordar con las autoridades la regularización el próximo lunes de sus peticiones.

Esta tercera caravana llamada "Viacrucis migrante" está formada por unos 800 migrantes provenientes de países como Venezuela, Haití y otras naciones centroamericanas y africanas y salieron caminando de manera pacífica.

Los migrantes dejaron la ciudad de Tapachula alrededor de las siete de la mañana y tomaron la carretera costera que conduce a la capital del país.

Los indocumentados caminaron sobre el carril derecho portando cartulinas y lonas alusivas al "Viacrucis Migrante".

Leonel Mejía, migrante de Venezuela, dijo a Efe que salió con esta caravana para poder obtener documentos que legalicen su estancia en México, ya que llevan varios días esperando esos trámites para desplazarse a la frontera norte.

"No venimos a hacer daño, solo queremos que nos dejen avanzar, porque migración nos está echando (diciendo) muchas mentiras, porque no nos dan permiso y ya no podemos estar en Tapachula", explicó.