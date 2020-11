“Nosotros ganaremos”: el mensaje de Trump en Twitter

El presidente Donald Trump sigue en su cruzada. Dice que es el ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y no Joe Biden, como adelantaron las proyecciones divulgadas por las principales cadenas de televisión, y que los demócratas han cometido un gran fraude en su contra.

“Nosotros ganaremos”, escribió este martes en la noche en su cuenta en Twitter, previo a una andanada de mensajes, todos con la misma intención: advertir a sus seguidores del fraude en el conteo de las boletas, reseñó El Nacional.

“La gente no aceptará esta elección amañada”, señaló poco después.

Algunos de sus mensajes fueron marcados por Twitter, que alerta sobre el fraude electoral y dice que no es algo que sea aceptado por todos.

Muchos de sus tuits hicieron énfasis en lo sucedido en Pensilvania, donde dijo aconteció una parodia constitucional. Ejemplificó con Filadelfia, donde señaló excluyeron a sus observadores de los centros de votación. “No se deberían permitir esos cientos de votos. Política corrupta”, escribió.

Acusó además a Pfizer de conspirar en su contra al no informar sobre los avances de la vacuna para el coronavirus antes de las elecciones.

Según lo que plantea todavía habrá que esperar varias semanas para que este litigio se solucione.

WATCH FOR MASSIVE BALLOT COUNTING ABUSE AND, JUST LIKE THE EARLY VACCINE, REMEMBER I TOLD YOU SO!

I Was In Philadelphia Watching Fraud Happen. Here’s How It Went Down https://t.co/fRMw3ilbYG They shut out our Poll Watchers and Observers. Those hundreds of thousands of votes should not be allowed. Corrupt politics.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020