El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega aspira a que los actores políticos en Venezuela continúen los esfuerzos para retomar el diálogo y negociación en el país.

El comentario lo realizó en Twitter por la presencia del jefe de la delegación del gobierno, Jorge Rodríguez, y de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, en el Foro de Oslo en Noruega que se realiza los días 21 y 22 de junio en Losby Manor.

"Saludamos la presencia en el Foro de Oslo de Jorge Rodríguez, en representación del gobierno, y Gerardo Blyde, en representación de la delegación de la Plataforma Unitaria; esperamos que continúen los esfuerzos en el corto plazo para retomar el Venezuela diálogo y negociación", cita el mensaje publicado por el Ministerio.

Ambos representantes de las negociaciones venezolanas están acompañados del facilitador del diálogo en México, Dag Nylander, y de Teresa Whitfield, directora del Foro de Prevención de Conflictos y Paz.

El evento reúne a unos 100 mediadores de conflictos, tomadores de decisiones de alto nivel, expertos y actores de procesos de paz de todo el mundo, reseñó El Nacional. Los temas de discusión de este año incluirán desarrollos en el Medio Oriente, Ucrania, Afganistán, Yemen, Venezuela y Etiopía, así como otras áreas de conflicto.

We welcome the presence at the #OsloForum by @jorgerpsuv, representing the Government, and @GerardoBlyde, representing the delegation of the Unitary Platform; we hope that efforts will continue in the short term to resume the #Venezuela dialogue and negotiation. pic.twitter.com/3F9QGstA84

