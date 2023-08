“No puedo creer que Dios permitiese esto": Incendio forestal en Hawaii dejó 80 fallecidos

Los incendios forestales en la isla de Maui, perteneciente al archipiélago de Hawaii, en Estados Unidos, dejaron 80 personas fallecidas en lo que es considerado "el mayor desastre natural de esta generación".

El panorama es devastador. Viviendas y autos destruidos por el fuego y cubiertos de cenizas, decenas de familias que perdieron sus hogares en medio de la emergencia. La situación se convirtió en el incendio forestal más mortífero en Estados Unidos desde el Camp Fire de 2018 en California que ocasionó la muerte de al menos a 85 personas y arrasó la ciudad de Paradise.

Los equipos de emergencia continúan la frenética búsqueda de sobrevivientes y se teme que la cifra vuelva a aumentar en la medida en que los bomberos y funcionarios lleguen a zonas inaccesibles por los tres incendio que siguen activos en la zona.

Hawaii cuenta con lo que el estado describe como el sistema integrado de alertas de seguridad pública para exteriores más grande del mundo, con alrededor de 400 sirenas ubicadas en toda la cadena de islas. Pero muchos de los sobrevivientes de Lahaina afirman que no escucharon sirenas y solo se dieron cuenta de que estaban en peligro cuando vieron llamas o escucharon explosiones cerca, reseñó Univision.

Anthony C. García, de 80 años de edad, fue uno de los sobrevivientes al fenómeno destructor. El estadounidense residía en el pueblo de Lahaina, en Maui, donde su vivienda quedó completamente inhabitable producto del incendio. García lo perdió todo y su hogar temporal es una plaza.

Movido por la tristeza, y a veces la rabia, lleva tres días barriendo la plaza. Apiló ramas carbonizadas en varias esquinas, así como animales que murieron por las llamas. “Se llevó todo. ¡Todo! Es de romper el corazón”, expresó el hombre mientras barría la plaza. "Si no hago nada, me vuelvo loco", dijo con tono de desesperanza.

Presenciar el apocalíptico episodio del incendio, ver como su propiedad y la de muchos vecinos se volvieron ruinas y ver su pueblo en ruinas hizo menguar la fe de Anthony, quien expresó sentirse desprotegido hasta de la fuerza divina.

No puedo creer que Dios permitiese que esto ocurriera (…) Quizás estaba ocupado, charlando con Putin o algo así, pero Dios no estaba aquí. Estoy tan enfadado que no sé si quiero seguir creyendo en él”, expresó.