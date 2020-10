“No le tengan miedo al Covid”: Trump dice que abandonará el hospital el lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que abandonará el hospital militar donde se encuentra internado a las 2230 GMT del lunes tras ser tratado por Covid-19, y agregó que se siente “realmente bien”.

“Voy a dejar el gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 P.M. (2230 GMT). Me siento realmente bien. No le tengan miedo al Covid. No dejen que domine sus vidas. Bajo la administración Trump hemos desarrollado algunas vacunas y conocimientos geniales. Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años”, escribió el mandatario en Twitter.