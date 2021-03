Niña de 7 años fallece luego de consumir cocaína con limón por error en Colombia

Una niña de siete años falleció intoxicada por consumir accidentalmente cocaína con limón en Valledupar, Colombia. Astrid Orozco, madre de la infante, aseguró que siempre les suministraba a sus hijos bicarbonato con limón para aliviar el dolor de estómago, sin embargo, en esta ocasión un inesperado ingrediente terminó matando a su hija.

El diario El Tiempo, de Colombia, reseña queOrozco le había pedido a la pequeña Linda Saltarín ir a la tienda por un sobre de bicarbonato. Cuando llegó con el polvo Astrid leyó la bolsa: “decía soda porque el bicarbonato aquí lo venden como soda”.

Luego de que la menor tomara el producto comenzó a presentar reacciones adversas, como convulsiones. Por lo tanto, su madre decidió probar el contenido de la bolsa y señaló que eso le adormeció la lengua.

Me dio por probarlo, cuando yo me eché poquito en el dedito, lo probé en la lengua y eso de una vez me durmió la lengua”, declaró la mujer a Noticias Caracol.