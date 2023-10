Netanyahu no sabe con certeza si Irán estuvo detrás de planificar el ataque de Hamás

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reiteró que Teherán coordina las actividades del grupo islamista Hamás, si bien admitió que no sabe exactamente si el país persa estuvo directamente implicado en planificar la incursión en suelo israelí del 7 de octubre.

Irán financia y coordina las actividades de Hamás (...) No puedo decirles con certeza que participaron en la planificación de esta particular operación, en este particular momento", dijo Netanyahu en una rueda de prensa.