Nasa anuncia el primer viaje a la luna de una mujer y un hombre negro

⁠Una mujer y tres hombres serán los primeros astronautas en viajar a la Luna en más de 50 años, según publicó el diario El País de España. Las agencias espaciales de Estados Unidos y Canadá han presentado hoy a los cuatro astronautas de la misión Artemis 2, el primer ensayo tripulado del programa con el que las potencias espaciales occidentales quieren llevar humanos al satélite y a Marte.

Los cuatro ocupantes de la flamante cápsula Orion, tres estadounidenses y un canadiense, han sido presentados hoy en un acto multitudinario en el Centro Espacial Johnson de Houston (EE. UU.) a las 5:00 de la tarde, hora peninsular española.

Los elegidos son los estadounidenses Christina Koch, Víctor Glover y Reid Wiseman y el canadiense Jeremy Hansen. En total, 24 hombres blancos han orbitado o pisado la Luna en toda la historia; es la primera vez, por tanto, que lo harán una mujer y un hombre negro. La última misión fue la del Apolo 17, hace 53 años.

El comandante de la misión será Wiseman, quien hasta hace unos meses era el jefe del cuerpo de astronautas de la NASA. El piloto será Víctor Glover, que es astronauta desde 2013 y ha tenido formación militar en la fuerza aérea. Si todo sale bien, Glover será el primer negro que viaje a la Luna. La tripulación la completan los dos especialistas, Hansen y Koch, que se convertirá en la primera mujer en viajar al satélite.

Koch es ingeniera eléctrica y en 2019 ya participó en la primera caminata espacial realizada íntegramente por mujeres en la Estación Espacial Internacional. “Mucha gente me pregunta si me estimula este viaje”, ha dicho Koch durante la presentación. “La cuestión”, ha dicho al público, “es si os estimula a vosotros, porque vamos a llevarnos todas vuestras aspiraciones y sueños con nosotros”, ha resaltado Koch, matemática, ingeniera, física, y la única de la tripulación que no viene del mundo militar.

El acto de presentación ha lanzado un medido mensaje de concordia y cooperación internacional en un momento de tensiones geopolíticas tanto en la Tierra como en el espacio. “Rezo para que esta misión sea una fuente de inspiración y paz para todas las naciones; que Dios os bendiga”, ha dicho Glover, visiblemente emocionado.

Su colega canadiense Jeremy Hansen ha destacado: “Estados Unidos podría haber ido solo de vuelta a la Luna, pero ha decidido ir con otros países; por lo que, como canadiense, les estoy muy agradecido”, ha señalado. Hansen fue piloto de cazas en la fuerza aérea de Canadá. En 2009 fue seleccionado como astronauta y este será su primer viaje al espacio.

La misión Artemis 2 es la primera prueba tripulada de la cápsula espacial Orion y del cohete SLS, el más potente de la historia. El proyecto pretende establecer colonias habitadas en la Luna como paso previo para llevar humanos a Marte en las próximas décadas.

Si todo sale bien, la Artemis 2 se lanzará a finales del próximo año. Los tripulantes viajarán hasta la Luna, le darán la vuelta y regresarán a la Tierra en unos diez días. La misión pondrá a prueba todos los sistemas que permiten vivir en la cápsula a los astronautas. Europa aporta una parte esencial de la nave: su módulo de servicio que proporciona aire, agua, electricidad, propulsión y control de temperatura a la cápsula tripulada.