Nació en España el primer bebé con anticuerpos contra el coronavirus

El primer bebé con anticuerpos frente al Covid-19 que nace en España se llama Bruno y es de Ibiza. A su madre la vacunaron en el tercer mes de embarazo y en la analítica de sangre que se practicó a ambos registró que ella tenía un valor de 8.000 anticuerpos y el bebé unos 5.000.

La coordinadora obstétrica Raquel Gascón explica que “hasta ahora, la literatura científica publicada al respecto aseguraba que era posible que la vacuna, puesta en el tercer trimestre del embarazo, generara una respuesta inmune en el feto”. Y ahora, el caso de Bruno lo ha demostrado, reseñó el diario ABC.

La semana pasada, cuando este bebé ibicenco vino al mundo, se practicó una analítica de sangre a su cordón umbilical y se remitió al Hospital Son Espases de Mallorca para comprobar si el pequeño tenía anticuerpos.

En las vacunas que han sido aprobadas hasta ahora no se había incluido a mujeres en los ensayos, por lo que no se han podido estudiar estos casos y no está claro todavía qué nivel de protección tendrían estos bebés.

Algunas farmacéuticas ya están comenzando a incluir a las mujeres embarazadas en sus estudios.

Los pediatras de Florida que estudiaron el caso de la bebé nacida hace dos semanas advirtieron de que los recién nacidos de madres vacunadas pueden seguir, pese a todo, bajo riesgo de infección. “Son necesarios más estudios para determinar cuánto tiempo durará esta protección. Hay que establecer qué nivel o cuántos anticuerpos necesita tener un bebé para tener protección”.