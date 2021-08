Mujeres afganas protestan para exigir igualdad de derechos en todos los ámbitos [+Video]

Dos días después de la victoria de los talibanes, se ha producido una protesta en la ciudad de Kabul, en donde un grupo de mujeres ha salido a las calles.

Las imágenes fueron difundidas por la agencia de noticias afganas en diversas redes sociales, las mujeres fueron grabadas por el corresponsal de Al Jazeera en Afganistán.

Según la información suministrada por el portal de noticias Pajhwok Afghan News, las mujeres salieron a protestar para exigir la representación gubernamental e igualdad de derechos en todos los ámbitos; a nivel político y en la vida privada, reseá NTN24.

La situación de la mujer y el respeto hacia sus derechos en Afganistán tras la vuelta de los talibanes al poder es una de las mayores preocupaciones de la comunidad internacional.

Según el portal de noticas La Vanguardia es por este motivo que los portavoces talibanes se apresuraron a anunciar un cambo de actitud hacia los derechos de las mujeres como el hecho de que las niñas y las mujeres pueden continuar yendo a la escuela o acceder a la educación superior, así como acceder al trabajo.

El uso del burka (velo integral) no será obligatorio para las mujeres ya que “existen diferentes tipos” de velo, anunció este martes un portavoz de los talibanes que tomaron el poder en Afganistán.

Cuando dirigían el país entre 1996 y 2001, las escuelas de niñas estaban cerradas, las mujeres no podían viajar ni trabajar y estaban obligadas a llevar en público un burka, que cubre todo el cuerpo y el rostro, con una rejilla de tela a nivel de los ojos.

“El burka no es el único hiyab (velo) que puede llevarse. Existen diferentes tipos de hiyab que no se limitan al burka”, declaró Suhail Shaheen, portavoz del buró político del grupo en Doha, a la cadena Sky News.

Shaheen no precisó cuáles son los otros tipos de velo que los talibanes considerarían aceptables.

