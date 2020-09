Misión de la ONU exige investigar a responsables de violar DD. HH. en Venezuela

La Misión de verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió este miércoles investigar a los responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela, luego de la presentación del informe que acusa a Nicolás Maduro y su cúpula de crímenes de lesa humanidad.

Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU debatieron el informe presentado por la misión de verificación de esta organización y durante el encuentro manifestaron que “es imperativo investigar y juzgar a los responsables de las violaciones cometidas, monitorear y prevenir que estas no se repitan y sobre todo, brindar justicia a las víctimas”.

Marta Valiñas, presidenta de la comisión, dijo que existen “motivos para creer que estas violaciones fueron cometidas con una línea de conducta generalizada y sistemática de conformidad con políticas de Estado y que por esta razón constituyen delitos de lesa humanidad”.

Recomendaron a Maduro que ponga fin inmediatamente a las violaciones de derechos humanos que documentaron y aseguren la rendición de cuentas, además de resaltar que la única razón por la que no pudieron realizar investigaciones in situ fue por la negativa del Gobierno, recordando que enviaron seis solicitudes pero no recibieron respuestas.

La Misión de Verificación de Hechos de la ONU revisó 223 casos de violencia política en Venezuela, de los cuales 48 están detallados en el informe presentado este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos.