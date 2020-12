Ministro de Salud británico: La nueva cepa del coronavirus está “fuera de control”

España ha solicitado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo, Charles Michel, la adopción de una respuesta comunitaria coordinada para suspender o no los vuelos entre la Unión Europea y el Reino Unido después de la aparición de una nueva cepa en este último país.

El primer ministro británico, Boris Johnson, calificó la variante del virus de más contagiosa, aunque se desconoce si es más letal. Por este motivo, Italia, Países Bajos y Bélgica han cancelado las conexiones aéreas con el Reino Unido, mientras que Francia y Alemania lo estudian, y en el caso alemán también con Sudáfrica.

Hancock advirtió que estas medidas podrían seguir en vigor hasta que la vacunación se haya generalizado.

“Desgraciadamente, la nueva cepa estaba fuera de control. Debíamos retomar el control, es la única forma de hacerlo, restringir los contactos sociales”, declaró Hancock en la cadena Sky News, advirtiendo que la situación es “extremadamente seria”.

Watch: Health Secretary Matt Hancock tells Andrew Marr the new coronavirus variant is out of control. via PA pic.twitter.com/31FEnutyij

— The Herald (@heraldscotland) December 20, 2020